شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات في سوق العبور.. البطاطس تتراوح بين 2.5 - 5 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.