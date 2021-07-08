الاقتصاد

أسعار الخضروات في سوق العبور.. البطاطس تتراوح بين 2.5 - 5 جنيهات للكيلو

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القاهرة - سامية سيد -  

وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو. 

 

وتراوحت أسعار الطماطم بين 1.5-3 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وأسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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