شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال الطرق للمشروعات السكنية والخدمية بمدينتي أكتوبر والمنيا الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ أيضاً استكمال أعمال الأرصفة والإنترلوك بالشوارع المتبقية بمشروع سكن مصر شمال الواحة، بجانب تنفيذ أعمال الفرمة لموقع الـ1000 فدان بقطع أراضي الإسكان المميزة، والتي يتم تسليمها لحاجزيها .
وفي ذات السياق، أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن إدارة الطرق بالجهاز واصلت أعمال رصف الطرق " المرحلة الثانية " ( أساس + Mco + أسفلت + بردورات وأرصفة للجزيرة الوسطي ) بالحي المتميز بالمدينة، وذلك لخدمة مجمع الكمبوندات وقطع الأراضي والبلوكات السكنية بالحي.
وأكد مسئولو الإسكان، أن هناك متابعة ميدانية ودورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، بجانب ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، وإنجاز خطط استكمال وتطوير وتوسعة الطرق وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين داخل المدن .