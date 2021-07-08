شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال الطرق للمشروعات السكنية والخدمية بمدينتي أكتوبر والمنيا الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه جارٍ استكمال أعمال الرصف بمشروع طريق شمال المطار والذي يخدم مناطق إسكان غرب المطار والمنطقة الصناعية والميناء الجاف، بالإضافة لأعمال الطرق بشارعين لخدمة المجمع الشرطي الجاري تنفيذه بمنطقة الـ٨٠٠ فدان .

وأضاف رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ أيضاً استكمال أعمال الأرصفة والإنترلوك بالشوارع المتبقية بمشروع سكن مصر شمال الواحة، بجانب تنفيذ أعمال الفرمة لموقع الـ1000 فدان بقطع أراضي الإسكان المميزة، والتي يتم تسليمها لحاجزيها .

وفي ذات السياق، أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، أن إدارة الطرق بالجهاز واصلت أعمال رصف الطرق " المرحلة الثانية " ( أساس + Mco + أسفلت + بردورات وأرصفة للجزيرة الوسطي ) بالحي المتميز بالمدينة، وذلك لخدمة مجمع الكمبوندات وقطع الأراضي والبلوكات السكنية بالحي.

وأكد مسئولو الإسكان، أن هناك متابعة ميدانية ودورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، بجانب ضغط البرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، وإنجاز خطط استكمال وتطوير وتوسعة الطرق وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين داخل المدن .