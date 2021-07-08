شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب فى مصر اليوم وعيار 21 يسجل 788 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تحرك محدود بقيمة جنيهين فقط، ليصعد عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الي مستويات 788 جنيها للجرام، ومن المتوقع أن تشهد الأسعار تغيرات أخري الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليوم فى مصر: أسعار الذهب اليوم فى مصر: عيار 18 سجل 675 جنيها. عيار 21 سجل 788 جنيها. عيار 24 سجل 900.75 جنيه. الجنيه الذهب 6304 جنيهات. اونصة الذهب 1808 دولار.

وتشهد الأسواق اليوم الخميس 8 يوليو 2021 أحداث عدة منها إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزى الأوروبى وإعانات البطالة الأمريكية ومخزونات النفط الخام الأمريكية واجتماعات مجموعة الـ 20.

هذه الوقائع سيكون لها آثار واضحة على تداولات الذهب اليوم الخميس، لكنها لن تذهب بعيداً عن التوقعات الحالية، إذ يتحرك الذهب بمتوسط سعر 1790 إلى 1815دولار بالنسبة لسعر الأونصة فى التداولات الفورية.

سعر المعدن النفيس فى مصر يتحرك فى مستوى سعرى 780 إلى 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً فى مصر.