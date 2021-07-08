شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "فتيحي القابضة" تعتمد تخفيض رأس المال بنسبة 50% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لـ مجموعة فتيحي القابضة، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بنسبة 50%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس مال الشركة سيتم تخفيضه من 550 مليون ريال إلى 275 مليون ريال

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 55 مليون سهم إلى 27.5 مليون سهم، وذلك بإلغاء 27.5 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم لكل 2 سهم.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت الشركة بدء فترة اعتراض الدائنين من اليوم الخميس الموافق 8 يوليو 2021، لمدة 60 يومًا تنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.

وسبق أن أفادت المجموعة بأنه سيتم تمويل عملية تخفيض رأس المال عن طريق استخدام الفائض من أرصدة النقدية في الشركة مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقا للإجراءات النظامية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 130.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل خسائر بلغت 2.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى تحقيق أرباح رأسمالية استثنائية من بيع كامل حصة المجموعة في أسهم رأسمال شركة زميلة بمبلغ 125.7 مليون ريال.

كذلك ارتفعت حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، بنسبة 246.4%.