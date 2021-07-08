شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية" تحصل على تسهيلات خضراء بـ 500 مليون ريال من 8 جهات أجنبية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية خضراء بتمويل وضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، وذلك لدعم مشاريعها الخضراء في مجال شبكات النقل والتوزيع.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن قيمة التسهيلات 500 مليون ريال، علماً بأن مدة التمويل ستكون 12 عاماً.

ويُشار إلى أن جهات النمويل للتسهيلات هي بنك اليابان للتعاون الدولي، بنك أم يو إف جي، بنك يوكوهاما، بنك جويو، بنك نانتو، بنك نيشي نيبون سيتئ، بنك هاتشيجوني، وبنك سان إن جودو.

وتسهدف الشركة استخدام التسهيلات في تمويل مشاريع الشركة في مجال شبكات النقل والتوزيع المتعلقة بربط محطات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وموثوقية النظام الكهربائي.

وسبق أن أعلنت الشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.7 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 2.4 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة التحول للربحية بالربع الأول من 2021 إلى تطبيق الإصلاحات التنظيمية والمالية لقطاع الكهرباء المعتمدة في نوفمبر 2020 حيث تم إلغاء الرسم الحكومي اعتباراً من 1 يناير 2021.

بالإضافة إلى ذلك انخفضت أعباء التمويل نتيجة لانخفاض إجمالي القروض بعد تحويل القروض الحكومية ضمن أداة المضاربة الموقعة في نوفمبر 2020.