شكرا لقرائتكم خبر عن "كيمانول" تُعلن إطفاء كافة خسائرها المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة كيمائيات الميثانول عن إطفاء كافة الخسائر المتراكمة من خلال إجراء تخفيض رأس المال بمبلغ 531.491 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأنه وفقاً للارباح المحققة بنهاية الربع الأول من العام المالي 2021، فقد بلغت الأرباح المبقاة 2.51% من رأس المال الجديد.

وكانت عمومية الشركة قد قررت، خلال يونيو الماضي، تخفيض رأس مال الشركة من 1.206 مليار ريال إلى 674.508 مليون ريال، بنسبة تخفيض 44.07%، لتراجع عدد الأسهم من 120.6 مليون سهم إلى 67.450 مليون سهم، وذلك بإلغاء 53.149 مليون سهم من أسهم الشركة، بحيث يتم تخفيض سهم لكل 2.269 سهم.

هذا ووافقت الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 674.508 مليون ريال إلى 1.154 مليار ريال، وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 480 مليون ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 67.450 مليون سهم إلى 115.450 مليون سهم، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 48 مليون سهم عادي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 29.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 28.6 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة والذي أدى إلى زيادة الكميات المباعة بنسبة 22.5% بالاضافة إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع.