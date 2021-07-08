شكرا لقرائتكم خبر عن 8.4 مليار دولار قيمة صندوق "الاحتياطي العام" بالكويت في 4 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق صندوق الاحتياطي العام بدولة الكويت أرباحاً في السنوات المالية الممتدة من 2016/2015 وحتى 2020/2019 بلغت نحو 2.531 مليار دينار (8.4 مليار دولار)، بما يشكل نحو 26% من قيمة أصوله المسجلة بنهاية 2020.

وسجل الصندوق في السنة المالية الأولى خلال السنوات الـ5 المرصودة 17 مليوناً خسارة تمثل عائداً سلبياً بـ0.04%، في حين سجل أرباحاً في السنة المالية التالية بـ534 مليوناً وبعائد 1.65%، أما في السنة المالية 2018/2017 فبلغت أرباحه 647 مليوناً بعائد 2.14%، بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

وعلى صعيد متصل، أظهرت الأرقام أن صافي أصول الاحتياطي العام تراجع في السنوات الـ5، وتحديداً بين السنة المالية 2016/2015 وحتى نهاية ديسمبر الماضي بما يقارب 22.825 مليار دينار، ما يشكل هبوطاً بـ 70.2%.

ولفتت المصادر إلى أن إجمالي صافي أصول الاحتياطي العام التي تتضمن أصولاً سائلة وغير سائلة، بلغت بنهاية السنة المالية 2016/2015 نحو 32.5 مليار دينار، فيما وصلت نهاية العام الماضي إلى 9.675 مليار، وبلغت السيولة النقدية في الصندوق كما في 31 مارس الماضي نحو 1.639 مليار دينار.

ورقمياً، تحقق أكبر انزلاق في قيمة صافي أصول الاحتياطي العام بين السنة المالية 2019/2018 ونهاية 2020، حيث يلحظ أن هذه القيمة تراجعت بنحو 14.525 مليار، وذلك نزولاً من 24.2 إلى 9.675 مليار دينار، بما يشكل انخفاضاً بـ60%.