شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. توقعات بتشغيل مصفاة الزور نهاية 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد مصدر نفطي مطلع بأن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) قامت بتأهيل عدة شركات عالمية للتنافس على عقد خدمات هندسية مدته نحو 5 سنوات، في مجمع الزور، الذي يضم مصفاة الزور ومجمع الزور للبتروكيماويات.

ونطاق العقد يشمل تزويد «كيبيك» بأعمال الهندسة والتصميمات الأولية والخدمات الاستشارية، حيث تغطي هذه الخدمات مصفاة الزور ومجمع الزور للبتروكيماويات، من خلال عقد تبلغ قيمته مئات الملايين من الدولارات. وتم الانتهاء من 97 % من أعمال البناء في مصفاة الزور، بحسب جريدة الجريدة.

أوضح المصدر بأنه تم إعداد المصفاة بحيث تفوق طاقتها التكريرية نحو 615 ألف برميل نفط يوميا، متوقعا بدء تشغيلها نهاية العام الحالي، وسيمثل حجم الطاقة التكريرية للمصفاة نحو نصف طاقة التكرير في الكويت، وستكون «كيبيك» مسؤولة بشكل كامل عن تشغيلها.

وحول مشروع مجمع البتروكيماويات، أوضح المصدر أن الشركة على وشك الانتهاء من مرحلة الدراسات الهندسية للمشروع، ومن المتوقع تشغيله خلال عام 2025، مضيفا أن نسبة الإنجاز فيه بالنسبة للدراسات الهندسية الأولية تبلغ حاليا 85 $، وهناك تأخير في اكتمال المشروع، الذي يعد مكملا لمصفاة الزور، والذي كان مخططا لتشغيله في الربع الأخير من عام 2022، الى النصف الثاني من عام 2025.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن مصفاة الزور المقدرة طاقتها التكريرية بنحو 615 ألف برميل يوميا والتي تأجل إنجازها لفترة طويلة، ستتأخر عن الموعد النهائي الأخير الذي كان محددا من قبل لبدء عملياتها في الربع الأول من هذا العام، والذي يقتضي بدء التشغيل التجاري بعد بضعة أشهر.

ومع استمرار الكويت في بذل الجهود للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، فإن المشروع لا يزال «يواجه تأخيرات» وأن بدء التشغيل سيبقى متوقفا لعدة أشهر قادمة، وعلى الأرجح حتى الربع الثالث من هذا العام.

ويأتي التأخير هذه المرة على الرغم من تسلم ««كيبيك» أول شحنة من النفط الخام في الأول من ديسمبر الماضي، والتي خزنتها في الصهاريج تمهيدا لتشغيل المصفاة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكان من المقرر أن تقوم شركة «كيبيك» المسؤولة عن إدارة العمليات في المصفاة، بتشغيل المجمع المقدرة قيمته بنحو 3.69 مليارات دينار (12 مليار دولار) بحلول نهاية 2020.

وكانت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" تحملت 4.216 مليون دينار (نحو 13.96 مليون دولار) لتمديد وثائق التأمين الخاصة بمشروع مصفاة الزور، نتيجة تأخير المشروع عن المواعيد التعاقدية المحدّدة.

وقالت مصادر مطلعة، إن تمديد الوثائق التأمينية للمشروع لم يتناسب مع فترة انتهاء المشروع المتوقعة في سبتمبر من العام الجاري، لأن الوثائق مُددت من 16 نوفمبر 2019 حتى 31 ديسمبر 2020، ما يترتب عليه تمديد الوثائق مرة أخرى.

يشار إلى أن مصفاة الزور ستكون أكبر مصفاة في الشرق الأوسط عندما يتم تشغيلها، لترفع إجمالي طاقة الكويت التكريرية من نحو 800 ألف برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى 1.415 مليون برميل يوميا.

وقد تم تصميم المصفاة لمعالجة الخام الثقيل في الغالب، بما في ذلك من مشروع فارس السفلي في شمال شرق البلاد.