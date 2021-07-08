شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات متفائلة لنتائج قطاع "البتروكيماويات السعودية" بالربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصف علاء آل إبراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال لدى شركة الأول كابيتال، نتائج شركة المتقدمة للبتروكيماويات المدرجة بالسوق السعودي، بأنها فاقت توقعات أكثر المتفائلين، وبالتالي فهي مقدمة تفاؤل في نتائج قطاع البتروكيماويات ككل.

وحذر آل إبراهيم من مخاطر قد تكون مستبعدة، قد تنشأ في حال جاءت نتائج القطاع أقل من التوقعات، فإنها قد تهدد المؤشر بخسارة 500 نقطة نزولاً، من مستوياته الحالية قرب 11 ألف نقطة، بحسب موقع قناة العربية.

وبالنسبة للقطاع البنكي، قال آل إبراهيم إن "الخشية على السوق تأتي من مضاعفات غير متوقعة فيما يتعلق في جائحة كورونا أو التحورات التي نسمع عنها من وقت إلى آخر" موضحا أن نسبة التطعيم في المملكة مريحة للغاية.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية، جلسة أمس الأربعاء، منخفضا بنسبة 0.12% ليفقد 12.66 نقطة، ويغلق عند 10958.55 نقطة بتداولات زادت على 10.6 مليار ريال.