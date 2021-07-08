شكرا لقرائتكم خبر عن المتقدمة للبتروكيماويات: أرباح مصنع كوريا الجنوبية ستظهر في نتائج الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، أن مصنع البولي بروبلين في كوريا الجنوبية بدأ الإنتاج بالربع الثاني من العام الجاري، وستظهر أرباحه في الربعين الثالث والرابع، مشيراً إلى أن تكاليف التوسعات تتراوح سنوياً بين 60 إلى 75 مليون ريال.

وعن توسعات الشركة والتكاليف الإضافية للتمويل، قال رئيس "المتقدمة"، إن التكاليف الإضافية للتمويل بسبب التوسعات لن يكون لها أثر كبير على الشركة، نظراً لانخفاض أسعار التمويل، وتعويضها عبر تخفيض التكاليف الإنتاجية وتحسن الأرباح من الاستثمار في المصانع الجديدة بكوريا الجنوبية، بحسب قناة "العربية".

وأضاف أن النمو العالمي والانفتاح الاقتصادي سيدعم الطلب خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري وبالتالي استقرار وارتفاع أسعار المنتج ومن ثم أرباح الشركة.

وأوضح أن الشركة تعتزم اتباع أساليب جديدة ومبتكرة خلال السنة الحالية والقادمة لتوفير ربحية إضافية تعوض تكاليف التمويل.

كانت "المتقدمة"، قد أعلنت عن بدء التشغيل التجاري لمصنع البولي بروبيلين بكوريا الجنوبية، الذي يعد مشروعاً مشتركاً بين كل من شركة "إس كي أدفانسد" المحدودة التي تمتلك فيها المتقدمة 30% من رأس المال من خلال شركتها التابعة الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي، وشركة بولي ميراي المحدودة.

وقال إن شركة "المتقدمة"، حققت أفضل نتائج في تاريخها في الربع الثاني من العام الجاري. واستهلت شركة المتقدمة للبتروكيماويات نتائج الشركات السعودية للربع الثاني من 2021، بأرباح أفضل من متوسط التوقعات، وصلت إلى 265 مليون ريال بنمو نسبته 71% مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.

وأوضح أن تلك النتائج جاءت بسبب تحسن الأسعار في الأسواق والعودة للنمو الاقتصادي في العالم رغم جائحة كورونا، والإيقاف المجدول للصيانة في الربعين الأول والثاني.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار عالمياً ساعد كثيراً في تلك النتائج مع جهود الشركة المستمرة في الذهاب إلى أفضل الأسواق المناسبة لها في الأسعار.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة أمس الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 71% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.