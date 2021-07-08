شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يتوقع وصول أوبك بلس في نهاية المطاف لاتفاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع بنك جي بي مورجان أن توافق أوبك+ في نهاية المطاف في الأسابيع المقبلة على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر لبقية عام 2021.

وعلى ذات الصعيد، قال وين جوردون، المحلل الاستراتيجي لدى يو بي إس ويلث مانجمنت : "يبدو من التعليقات الواردة من الأعضاء الرئيسيين السعودية، وكذلك روسيا في تحالف أوبك+، أنهم سيتوصلون على الأرجح إلى اتفاق، بحسب موقع قناة "العربية".

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى دولارين للبرميل أثناء التعاملات أمس الأربعاء في جلسة تداول أخرى تراوحت فيها بين الصعود والهبوط، إذ يخشى المستثمرون أن انهيار محادثات أوبك+ هذا الأسبوع سيعني زيادة، وليس نقصا، في الإمدادات إلى السوق.

وشهدت أسواق الخام تقلبات على مدار اليومين الماضيين عقب انهيار مباحثات في تحالف أوبك+ كما تجاذبت السوق موجات صعود وعمليات بيع، في مؤشر على أن المستثمرين ليس لديهم رؤية واضحة بشأن ما الذي يعنيه الخلاف في أوبك+ للإنتاج العالمي.

وتقيد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومن بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإمدادات منذ أكثر من عام حين انهار الطلب أثناء جائحة فيروس كورونا.

وما زالت المجموعة تواصل خفض الإنتاج بنحو ستة ملايين برميل يوميا. وكان من المتوقع أن تعزز الإمدادات، لكن اجتماعات استمرت على مدار ثلاثة أيام لم تفض إلى اتفاق.

ويعني ذلك أن الاتفاق الحالي، الذي يُبقي الإمدادات مقيدة على نحو أكبر، ما زال ساريا. لكن انهيار المحادثات قد يؤدي أيضا إلى أن يبدأ المنتجون في إنتاج المزيد من النفط، حرصا على الاستفادة من انتعاش الطلب.

وقبل هذا الانخفاض، بلغت أسعار الطاقة أعلى مستوياتها منذ 2014 بسبب القلق من أن الخلاف في منظمة "أوبك" سيوقف عودة المزيد من النفط الخام إلى السوق.