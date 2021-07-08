شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليقترب من حاجز 0.7400، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.7375، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يتطلب الثبات دون مستوى 0.7500.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7410 والمقاومة 0.7520

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط