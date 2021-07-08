شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت كسراً أولياً لمستوى 72.75 وأغلق شمعة الأربع ساعات الأخيرة دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 71.20 الذي يمثّل المحطة التصحيحية التالية، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 72.75 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.20 والمقاومة 74.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط