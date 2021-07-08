شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1797.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1825.15 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1797.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد