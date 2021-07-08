شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1800 منذ الصباح، ولا يزال سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار كسر مستوى 1.1780 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1.1700، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1888 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1700 والمقاومة 1.1850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط