شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة التكييف .. 900 ريال خصم على الأجهزة عالية الكفاءة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ‫"مبادرة التكييف"‬ ،التي أطلقت للترشيد في استخدام الطاقة ، أنها تقدم خصم بقيمة 900 ريال على أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية ،حيث لا تقل نسبة معامل كفاءة الطاقة فيها عن 13.0 مقارنة بالحد الأدنى الموجود في الأسواق ، حيث بين المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن 70 % من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء غالبًا ما تعود إلى استخدام أجهزة التكييف دون سواها بالمنازل.

‏‬وفي جولة ميدانية لعدد من المواقع المتخصصة في تقديم هذه المبادرة، بين المواطن أحمد العازمي أحد المستهلكين المقبلين على تأثيث منزله بأن مبادرة التكييف تعتبر من المبادرات المهمة التي تساعد المستهلك من شقين الأول المساهمة في تقليل استهلاكه الشهري، والشق الآخر الاستفادة من الخصم الممنوح والذي يعتبر مناسب جداً ويساهم في تحفيز عموم المستهلكين.

من جهته أوضح سلمان السبيعي أن هذه المبادرة لها أبعاد كثيرة إيجابية في تغيير نمطية السلوك لدى الأسر، بالتوجه إلى الترشيد لأنها تساهم في تعزيز دور الأسر في التفاعل مع الحملات الوطنية المختصة في ترشيد الطاقة.