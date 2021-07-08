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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 8-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انخفضت بعض أسعار العملات اليوم الخميس 8-7-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى لـ18.40 للشراء، 18.55جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 للشراء، 18.60جنيه للبيع.
كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.51 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.53 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
وفى سياق متصل شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، تباينا ملحوظا اليوم، ليستقر سعره فى بنك الأهلي المصري عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك"الإسكندرية" بمقدار قرش واحد ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ18.40 للشراء، 18.55 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 للشراء، 18.60 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.51 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى مقابل سعره أمس كان بـ 21.53 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى اليوماستقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.18 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.16 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع.