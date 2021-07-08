شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 8-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت بعض أسعار العملات اليوم الخميس 8-7-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث استقر سعر الدولار والريال السعودى، وانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى لـ18.40 للشراء، 18.55جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 للشراء، 18.60جنيه للبيع.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.51 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.53 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، تباينا ملحوظا اليوم، ليستقر سعره فى بنك الأهلي المصري عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك"الإسكندرية" بمقدار قرش واحد ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.