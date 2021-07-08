شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 14200- 14600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد مستقرة حيث تراوحت 14200- 14600 جنيه سعر المصنع، لجميع الأصناف، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.
وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الاسمنت الأسود "البورتلاندي" بين 675-800 جنيه للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، تراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن.
وأضاف الزيني أن سعر الجبس فيتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .