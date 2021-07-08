شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 14200- 14600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار مواد البناء من حديد تسليح وأسمنت وجبس وطوب استقرارا على المستوى المحلى في ظل زيادة المعروض مع تراجع حركة الطلب إضافة إلي استقرار أسعار الخامات عالميا وأعلنت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية عن استقرار الأسعار اليوم الخميس 8-7-2021 .

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن أسعار الحديد مستقرة حيث تراوحت 14200- 14600 جنيه سعر المصنع، لجميع الأصناف، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الاسمنت الأسود "البورتلاندي" بين 675-800 جنيه للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن، تراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن.

وأضاف الزيني أن سعر الجبس فيتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة .