شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تنشر نموذج وثيقة التأمين على المصريين في الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 953 لسنة 2021، بشأن العمل بنموذج وثيقة تأمين السفر للخارج.

وبحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 152، الصادر اليوم الخميس، جاءت الوثيقة كالتالي:

وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن تطبيق التأمين الإجباري على المصريين في الخارج، خلال إصدار أو تجديد جوازات السفر الجديدة بداية من يوم 3 يوليو المقبل، بهدف توفير حماية تأمينية على المصريين بالخارج ضد أخطار المرض والوفاة والسرقة والترحيل بقيمة تصل حتى 30 ألف يورو في المرة الواحدة بشرط ألا تتجاوز مدة السفر 90 يومًا متتالية، ويستفيد المواطن من هذه الوثيقة الإجبارية من خلال سداد 300 جنيه عند إصدار جواز السفر، والذي سيلصق عليه رقم خط ساخن لشركات التأمين لصرف التعويض للمصريين بالخارج.

أضاف عمران، في تصريحات صحفية سابقة، أنه بعد فرض التأمين الإجباري على المصريين بالخارج، أصبحت الهيئة تقدم خدماتها لنحو 55-60 مليون نسمة، من خلال الأنشطة المتعددة التي تشرف عليها الهيئة مثل أنشطة سوق المال، التأمين، التمويل العقاري، التمويل متناهي الصغر.

وتوفر وثيقة التأمين مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد عن 20 مليون مصري أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.