شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تبدأ من 31 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر
وقال محمود عيسى عضو شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن المزارع " البيضاء" بين 27 - 28 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 31-33 جنيها للكيلو.
وأشار عيسى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي بين 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.
وأضاف عيسى أن أسعار البيض الأبيض تتراوح بين الأبيض بين 36-38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة بين 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.