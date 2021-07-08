شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. تبدأ من 31 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الخميس 8-7-2021 استقرارا فى السوق المحلى مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وذلك وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال محمود عيسى عضو شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن المزارع " البيضاء" بين 27 - 28 جنيها للكيلو في المزرعة، بينما يتراوح السعر للمستهلك بين 31-33 جنيها للكيلو.

وأشار عيسى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي بين 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

وأضاف عيسى أن أسعار البيض الأبيض تتراوح بين الأبيض بين 36-38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة بين 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.