شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي هامشيًا فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09%، ليغلق عند مستوى 10268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2156 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 2363 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 3306 نقطة.