شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 8-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، تباينا ملحوظا اليوم الخميس الموافق 8-7-2021 خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليستقر سعره فى بنك الأهلي المصري عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك"الإسكندرية" بمقدار قرش واحد ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.