شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" السعودية تكشف الحد الأدنى لرواتب العاملين بالتشغيل والصيانة بالمملكة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، والجهات الشريكة لها في توطين قطاع التشغيل والصيانة، أن الحد الأدنى لرواتب السعوديين والسعوديات العاملين بالإدارة العليا في هذا القطاع بالجهات العامة يبلغ 9 آلاف ريال، ويرتفع بحسب سنوات الخبرة في القطاع، وذلك بحسب ما جاء في دليل التوطين لعقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

كما حدد الدليل الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي بـ 8400 ريال، و 7000 ريال للمستوى الإشرافي، حيث إن رواتب السعوديين في شركات التشغيل والصيانة تخضع للعرض والطلب، كما يلزم على الجهة التي تطرح كراسة المنافسة، تحديد الحد الأدنى لرواتب الموظفين السعوديين في كل مستوى وظيفي، والتأكد من التزام المقاول بالحد الأدنى للرواتب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتنقسم المستويات الوظيفية في قطاع التشغيل والصيانة إلى 6 مستويات قياسية حسب الحد الأدنى للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مستوى، مع أحقية الجهة العامة في أن يكون لديها مستويات وظيفية مختلفة، حيث تنقسم إلى مستوى الإدارة العليا، ويشمل الوظائف القيادية المسؤولة عن إدارة الجوانب الفنية والإدارية في المشروع كمدير المشروع أو مساعد مدير المشروع.

ويشمل تقسيم المستويات الوظيفية المستوى الهندسي والتخصصي، ويضم الوظائف التي تتطلب تخصصًا في المجال، ويستطيع العامل تأديتها عبر الحصول على شهادة جامعية في المجال ذاته ، كالمهندسين والأخصائيين، وشملت المستويات الوظيفية المستوى الإشرافي، ويضم الوظائف التي تتطلب مهارات وخبرات متخصصة وإشرافية، مع وجود درجة علمية مناسبة، كمشرفي الكهرباء والجودة وتقنية المعلومات وغيرهم.

ويشمل المستوى الوظيفي الفني الوظائف التي تتطلب مهارات متخصصة ويستطيع العامل تأديتها بعد الحصول على درجة علمية لا تقل عن دبلوم أو ثانوي مع خبرة في نفس المجال، فيما يضم المستوى التشغيلي والحرفي الوظائف التي تتطلب مهارات محددة، ويستطيع العامل تأديتها من خلال الممارسة والتدريب، فيما حدد الدليل مستوى العمالة ذات المهارات المنخفضة بالوظائف التي لا تتطلب مهارات أو درجة علمية أو ممارسة سابقة.

وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، منذ أيام عن إصدار 6 قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

يشار إلى أنه في منتصف الشهر الماضي دخل قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتوطين مهن المحاسبة في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر بنسبة 30% حيز التنفيذ بدءا من الأسبوع الحالي، والذي يتوقع أن يوفر أكثر من 9800 فرصة وظيفية للمواطنين.

وصنفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مهن المحاسبة المستهدفة بالتوطين إلى 20 نوعاً وفق الترميز الآلي للمهن في الوزارة.

وكان صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، أقر مؤخرا، توطين نشاط توجيه المركبات بنسبة 100%، وذلك بقصر العمل على السعوديين سواءً على المركبات أو الخاصة أو من خلال المنشآت.

وقال الوزير إن هذا الإجراء القاضي بالتوطين الكامل، جاء لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وحققوا نجاحات تؤكد جدارتهم بتوفير المزيد من الفرص فيه.

وكان أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أصدر قراراً في ديسمبر الماضي يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن المحاسبية بنسبة 30%.

وكانت الوزارة قررت في نوفمبر الماضي الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتوطين 20 ألف وظيفة للعمل كأخصائي تسويق.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توطين مهنة التسويق في مرحلته الأولى من الآن وحتى نهاية العام 2021 واشترطت الوزارة أن تكون بيوت الخبرة مرخصة ولديها الإمكانات لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم والذي سيسهم في المزيد من فرص العمل أمام المواطنين والمواطنات.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية توقعت مؤخرا، أن يسهم قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى.