شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يهاجم الدعم-تحليل - 8-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه لسيطرة الميل التصحيحي الهابط بتمركزه مؤخرا دون الحاجز المتمثل بمستوى 154.40 لنلاحظ تكبده بذلك لخسائر واضحة مقتربا من الدعم الأولي المستقر عند 151.80.

نشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص تحقيق السعر لكسر الدعم الحالي ليفتح ذلك الباب أمامه لاستهداف مستويات سلبية إضافية قد تبدأ من 150.75 و 149.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.90 و 151.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط