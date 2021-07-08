شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل التراجع مع استمرار ضبابية محادثات أوبك+ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي وسط ضبابية بشأن المعروض بعد انهيار المحادثات بين كبار المنتجين هذا الأسبوع، مما قد يتسبب في التخلي عن اتفاق الإنتاج الحالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 73.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي القياسي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 71.87 دولار للبرميل.