شكرا لقرائتكم خبر عن لابد من هبوط اليورو مقابل الباوند – تحليل – 8-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج خلال الفترة الأخيرة لتقديم التداولات الجانبية ليستقر بذلك قرب مستوى 0.8560 وليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الرئيسي الهابط والمتوقع سابقا.

نشير إلى أن الثبات المتكرر دون المتوسط المتحرك 55 والذي يشكل بدوره حاجز إضافي عند 0.8653 وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, فإن هذه العوامل تدعونا للتمسك بتوقعنا الهابط والذي قد يستهدف قريبا مستوى 0.8486 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر عند 0.8405 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8590 و 0.8485

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط