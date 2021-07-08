شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحقق بعض الأهداف- تحليل - 8-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على مساره الهابط بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي جديد دون مستوى 131.10 ولنلاحظ تشكيله بذلك لهجوم سلبي قوي مسجلا بذلك المزيد من الأهداف السلبية بوصوله نحو 130.10.

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي وبثبات المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية, فإن هذه العوامل تدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية والتي قد تستهدف حاليا مستوى 129.50 وصولا لمستوى 128.75 ليشكل ذلك دعم إضافي أمامه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.65 و 129.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط