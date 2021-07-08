شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي تغيير– تحليل- 8-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الهابط بالرغم من تمركزه ضمن محاور القناة الصاعدة ليتأثر بقوة الحاجز المستقر قرب 4.4100, لذلك سنبقى على ترجيح التداولات التصحيحية الهابطة لتداولات الفترة الحالية لنتوقع بهبوطه دون مستوى 4.2000 الوصول نحو دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 4.0400 وليشكل الهدف الرئيسي للتداولات السلبية.

كذلك هبوط مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليزيد ذلك من فرص الوصول نحو الأهداف السلبية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.3500 و 4.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط