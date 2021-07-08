شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو بالقرب من الأدنى له في ثلاثة أشهر أمام الدولار والأنظار على محضر اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الخامس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 1.1796 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1790، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1799، بينما حقق الأدنى له عند 1.1784.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا للكشف عن القراءة المعدلة موسمياً للميزان التجاري والتي قد تظهر تقلص الفائض إلي 15.8 مليار يورو مقابل 15.9 مليار يورو في نيسان/أبريل الماضي، كما قد تعكس القراءة الغير معدلة موسمياً للحساب الجاري تقلص الفائض إلي 16.7 مليار يورو مقابل 21.3 مليار يورو، وسط التوقعات بتسارع نمو الصادرات إلى 0.6% مقابل 0.3% وارتفاع الواردات 0.4% مقابل تراجع 1.7% في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثالث من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 19 ألف طلب إلى 345 ألف مقابل 364 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من حزيران/يونيو تراجعاً 134 ألف طلب إلى 3,335 ألف طلب مقابل 3,469 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 17.9$ مليار مقابل 18.6$ مليار في نيسان/أبريل الماضي، وفي أعقاب الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم.