شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الاسترالية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وحديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري التي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.87 تريليون ين مقابل 1.55 تريليون ين في نيسان/أبريل الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.59 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 1,980 مليار ين مقابل 1,322 مليار ين، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,820 مليار ين.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 2.8% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.0%، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 41.9 مقابل 38.1 في أيار/مايو الماضي.

وصولاً لأعرب محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي أنه من المرجح أن يكون هناك حاجة للتخفيف الكمي في الدورة الاقتصادية المستقبلية، إلا أن هناك حدود لا يمكن للمصارف المركزية أن تستمر في شراء الأصول، وأن السياسة المالية ستحتاج أن تلعب دور أكبر في الدورة المستقبلية، وذلك مع تطرقه إلى أنه لا يرى حجة مقنعة لتغير هدف التضخم، مضيفاً أنه لم يقرر ترك التضخم يتجاوز للأعلى النطاق المستهدف ما بين اثنان وثلاثة بالمائة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا إعلان ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية بالأمس تمديد إغلاق مدينة سيدني الأكثر اكتظاظاً بالسكان في استراليا والتي تكافح تفشي حالات تنطوي على سلالة دلتا شديدة العدوي لمدة أسبوع أخر، وفي نفس السياق، ووفقاً لوكالة الأنباء اليابانية كيودو من المقرر إعلان الحكومة اليابانية حالة طوارئ أخرى لجائحة كورونا في العاصمة اليابانية طوكيو حتى 22 من آب/أغسطس.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:33 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 184.32 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,992,680 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 3,032 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.23% ليخسر 4.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,933.29، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.55% ليخسر هو الأخر 154.78 نقطة ويصل إلى المستوى 28,212.17.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هو الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.62% ليخسر 31.86 نقطة ويصل إلى المستوى 5,108.63، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.51% ليخسر هو الأخر 18.20 نقطة ويصل إلى المستوى 3,535.52.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.99% ليخسر 556.56 نقطة ويصل إلى المستوى 27,404.06، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.61% ليخسر هو الأخر 20.03 نقطة ويصل إلى المستوى 3,265.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.13% ليخسر 16.95 نقطة ويصل إلى المستوى 12,730.85، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.01% ليربح 0.95 نقطة ويصل إلى المستوى 7,327.80.