شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الضأن يسجل 130-160 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الذى أعلنت وزارة التموين عن طرح لحوم أضاحى ولحوم مبردة بمنافذ والمجمعات الاستهلاكية المختلفة استعدادا لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 8-7-2021 استقرارا فى الأسواق.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

كما استقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوى والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها.

وكانت شعبة القصابين أعلنت فى وقت سابق عن الاستعدادات الخاصة بموسم عيد الأضحى، مؤكدة على زيادة المعروض وارتفاع 5 جنيهات فى سعر الكيلو للحوم القائمة عن العام الماضى.