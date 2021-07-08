شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزى الأوروبى يرسم حركة الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغيرات عديدة شهدتها أسواق المعادن الثمينة خلال ال48 ساعة الماضية، وذلك بسبب الأحداث الاقتصادية وتقارير أداء الوظائف والبيانات حول الاقتصاد الأوروبى والأمريكى، وهذا تسبب فى صعود الذهب وتخطيه حاجز المقاومة بـ 1800 دولار ثم هبوطه لمستويات 1790 دولار، ليعود مجددا لتخطى حاجز 1808 دولار وفق سعر الأربعاء.

وتشهد الأسواق اليوم الخميس 8 يوليو 2021 أحداث عدة منها إعلان محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزى الأوروبى وإعانات البطالة الأمريكية ومخزونات النفط الخام الأمريكية واجتماعات مجموعة الـ 20.

هذه الوقائع سيكون له آثار واضحة على تداولات الذهب اليوم الخميس، لكنها لن تذهب بعيداً عن التوقعات الحالية، إذ يتحرك الذهب بمتوسط سعر 1790 إلى 1815 دولار بالنسبة لسعر الأونصة فى التداولات الفورية.

سعر المعدن النفيس فى مصر يتحرك فى مستوى سعرى 780 إلى 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولاً فى مصر.