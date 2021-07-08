شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الحساب الجاري لليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.87 تريليون ين مقابل 1.55 تريليون ين في نيسان/أبريل الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1.59 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 1,980 مليار ين مقابل 1,322 مليار ين في نيسان/أبريل، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,820 مليار ين.