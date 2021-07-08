شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قطاعات تصديرية تستهدف السوق الأفريقى أبرزها مواد البناء والأدوية والكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف الحكومة زيادة تواجد الصادرات المصرية فى أفريقيا لـ 5 قطاعات رئيسية وهى قطاعات مواد البناء والإنشاءات والأدوية والصناعات الكيماوية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والمواد الغذائية.

وفى هذا الإطار تشارك نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة فى منتدى الأعمال المصرى السنغالى ضمن مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب إفريقيا التى أطلقتها وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى التمثيل التجارى بالتعاون مع مجموعة التجارى وفا بنك بهدف استكشاف فرص التجارة والاستثمار بدول القارة السمراء وتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال المصرى ودوائر الأعمال الأفريقية .

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة اليوم الخميس، عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين فى دولة السنغال، كما ستفتتح الوزيرة فعاليات منتدى روابط الأعمال بين مصر ودول غرب أفريقيا بدولة السنغال بالإضافة إلى ترأس ‏فعاليات الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصرى السنغالى المشترك.

ومن ناحية أخرى، واصلت البعثة التجارية المصرية لدولة الكاميرون فى إطار مبادرة روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب أفريقيا أعمالها لليوم الثالث، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية المكثفة بين رجال الأعمال بمصر والكاميرون استهدفت استعراض فرص التعاون التجاري والاستثمارى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وذلك فى قطاعات مواد البناء والانشاءات والادوية والصناعات الكميائية فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة والمواد الغذائية.

كما قام الوفد المصرى المشارك ببعثة الكاميرون بعقد سلسلة لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الكاميرونية شملت وزيرى الصحة والاشغال العامة، وذلك بحضور السفير مدحت المليجى سفير مصر بالكاميرون والدكتور أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجارى والدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة إفريقيا بالتمثيل التجارى، حيث تم التأكيد على حرص الحكومة المصرية على تعزيز أواصر التعاون التجارى والصناعى والاستثمارى مع دولة الكاميرون بما يحقق مصلحة شعبا البلدين.