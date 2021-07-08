شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يضاعف من ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم دار الأركان (4300) الانخفاض في آخر جلساته، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت تأثير كسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.19% بما يعادل -0.02 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من ضغوطه السلبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 10.30، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 9.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.16 ومستوى المقاومة 10.54.