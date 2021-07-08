شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يحلق عالياً – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.10% بما يعادل -0.02 نقطة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 19.78، ليستهدف مستوى المقاومة 20.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.78 ومستوى المقاومة 20.80.