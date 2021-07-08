شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شاكر (1214) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.92% بما يعادل 0.60 نقطة، وذلك بعدما حاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد بتداولاته السابقة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.00، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة 34.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.00 ومستوى المقاومة 33.95.