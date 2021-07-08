شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أملاك (1182) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.47% بما يعادل -0.34 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولات القادمة، طيلة ثبات الدعم 22.88، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 23.36.