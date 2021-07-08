شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -0.02 نقطة، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.14، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 19.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.48 ومستوى المقاومة 19.20.