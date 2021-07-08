شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البحري (4030) في آخر جلساته، ليتكبد خسائر بلغت نسبتها -0.90% بما يعادل -0.35 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثر السهم باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 38.70، ليستهدف مستوى المقاومة 40.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.45 ومستوى المقاومة 39.30.