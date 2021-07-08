شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يواصل انخفاضاته التصحيحية – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الانماء طوكيوم (8312) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.65% بما يعادل -0.25 نقطة، وسط محاولات السهم اكتساب زخما إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 40.10 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 36.40 ومستوى المقاومة 40.10.