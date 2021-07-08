شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت عند آخر محطاته الإيجابية – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جدوى ريت (4332) في آخر جلساته، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد على المدى القصير، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -0.09 نقطة.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولات القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 9.19، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.66.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.92 ومستوى المقاومة 9.50.