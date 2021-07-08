شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع المواد الأساسية يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً مؤشر قطاع المواد الأساسية (TMTI) في آخر جلساته، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.05% بما يعادل 3.45 نقطة فقط، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 7,500، طيلة استقراره أعلى مستوى 7,250.77.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,250.77 ومستوى المقاومة 7,500.00.