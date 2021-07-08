شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار مقابل الفرنك من ملامسة هدفنا الأول عند 0.9265 ويجري محاولات لاختراقه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الصاعدة نحو 0.9315 كهدف تالي.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بحمل السعر من الأسفل ليدعم استمرار السيناريو الإيجابي، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 0.9200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9220 والمقاومة 0.9310

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد