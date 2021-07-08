الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-07-2021

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 0.7500، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية جديدة الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 0.7375 كمحطة تالية.

محمد يوسف

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