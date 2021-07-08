الاقتصاد

الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-07-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 0.7500، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية جديدة الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 0.7375 كمحطة تالية.

 

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 0.7500.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7410 والمقاومة 0.7520

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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