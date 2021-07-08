شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون مستوى 0.7500، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية جديدة الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والذي يستهدف مستوى 0.7375 كمحطة تالية.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات دون مستوى 0.7500.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7410 والمقاومة 0.7520
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط