شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر عقود خام برنت خسائر قوية يوم أمس، حيث حقق كسراً قوياً لمستوى 74.70 واندفع هبوطاً ليلامس مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 72.75، ونتوقّع استمرار الميل الهابط لتجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 71.20 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، نحن نرجّح استمرار سيطرة الميل الهابط على المدى اللحظي ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 74.70 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.20 والمقاومة 74.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط