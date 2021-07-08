شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف السلبي – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط هبوطاً بشكل حاد يوم أمس بعد الاقتراب من مستوى 75.00، ليكسر مستوى 73.30 ويحقق الهدف السلبي المنتظر عند 71.05، ونرجّح استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط الذي يصل إلى 69.25.

من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 73.30 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 70.00 والمقاومة 73.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط