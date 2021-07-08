شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الفضة تداولات يوم أمس دون مستوى 26.25، ليعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف اختبار مستوى 25.65 مبدئياً، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

نشير إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 24.95 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 26.25 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.60 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط