شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الين أي حركة قوية يوم أمس، ليستمر بالتذبذب قرب دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار تأكيد موقف السعر بالنسبة لهذا المستوى لتأكيد الاتجاه التالي بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

نشير إلى أن كسر الدعم 110.25 سيضغط على السعر لتحقيق انخفاض إضافي يصل هدفه الرئيسي التالي إلى 109.22، بينما يمثل اختراق 110.80 مفتاح استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 111.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.00 والمقاومة 111.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي