شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 08-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق مستوى 1797.00، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1825.15 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، مع الانتباه إلى أن كسر 1797.00 والثبات دونه سيضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 1770.00 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1790.00 والمقاومة 1825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد